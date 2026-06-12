6月12日、ベルテックス静岡は、関谷間と2026－27シーズンの新規選手契約に合意したことを発表。背番号が「00」となることも合わせて公表された。 東京都出身で現在19歳の関谷は、185センチ84キロのポイントガード兼シューティングガード。2023－25シーズンにかけて千葉ジェッツU18に所属しつつ、ユース育成特別枠選手としてトップチームの活動にも参加した。2025年