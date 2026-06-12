１２日の債券市場で、債券先物は上昇した。前日の米国市場での長期債相場の上昇（長期金利の低下）が支援材料となった。 トランプ米大統領がイランに対する攻撃開始を撤回すると表明。早ければ今週末にも戦闘終結に向けた署名が可能となる可能性について言及した。これを背景に米原油先物相場が下落し、インフレ懸念が後退。１１日のニューヨーク市場で米長期金利が低下した。 円債市場では期近物の６月限