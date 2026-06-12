交換できるくんが後場急伸し一時前日比１１０円（１５．１％）高の８４０円に買われる場面があった。午後２時３０分ごろに、九州電力と業務提携し、住宅設備交換ＥＣサイト「ＥｎｅｂｅｅＳＴＯＲＥ（エネビーストア）」を開設したと発表しており、好材料視されている。 「ＥｎｅｂｅｅＳＴＯＲＥ」は、ＩＨクッキングヒーター、エコキュート、エアコン、食洗機の住宅設備機器について、見積り