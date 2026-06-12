エニグモが後場終盤になって急上昇している。午後３時ごろに、未定としていた２７年１月期の配当予想を期末一括３０円（前期３０円）にすると発表したことが好材料視されている。 同時に発表した第１四半期（２～４月）連結決算は、売上高１４億６３００万円（前年同期比２．０％減）、営業損益１億５０００万円の赤字（前年同期２４００万円の黒字）、最終利益１億１００万円（前年同期比３０．９％増）となった。「