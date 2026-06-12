三井金属＝大幅続伸。同社は銅箔世界首位級で半導体材料などにも展開。２７年３月期は大規模定期修繕の影響や、在庫要因での前期の好転影響のはく落により営業減益予想ながら、ＡＩサーバー向けの電解銅箔が好調に推移する見通しを示している。直近では国内大手証券による目標株価の引き上げの動きがあったほか、５月には全固体電池向けの固体電解質の提供の決定を発表するなど素材関連での好材料を相次いで発表して