銀一株式会社は、thinkTANKphoto（シンクタンクフォト）の「エアポート バックパック」シリーズをリニューアルし、6月19日（金）に発売する。外観をはじめ、各所に変化が見られる。 航空機の機内持ち込みサイズに最適化された、大容量のカメラバックパック。 今回のリニューアルでは、外装に1260Dポリバリスティックナイロンなどを採用し、耐久性を維持しつつ現代的な外観にブラッシュアップした