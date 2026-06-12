ニッソウ [東証Ｇ] が6月12日大引け後(15:30)に決算を発表。26年7月期第3四半期累計(25年8月-26年4月)の連結最終損益は7500万円の赤字(前年同期は1億9700万円の黒字)に転落した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-7月期(4Q)の連結最終損益は1600万円の赤字(前年同期は500万円の黒字)に転落する計算になる。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(3Q)の連結最終利益は前