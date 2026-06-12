ＦＵＮＤＩＮＮＯ [東証Ｇ] が6月12日大引け後(15:30)に決算を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常損益は3.5億円の赤字(前年同期は0.9億円の赤字)に赤字幅が拡大した。 併せて、通期の同損益を従来予想の11.3億円の黒字→7.9億円の赤字(前期は2.1億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結経常