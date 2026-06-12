12日の日経平均株価は前日比1802.77円（2.81％）高の6万6020.04円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は959、値下がりは554、変わらずは44と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を518.92円押し上げ。次いで東エレク が462.60円、ファストリ が164.93円、キオクシア が135.16円、ＳＢＧ が78.84円と続いた。 マイナス寄与度は3