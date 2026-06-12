ＮＥ [東証Ｇ] が6月12日大引け後(15:30)に決算を発表。26年4月期の経常利益(非連結)は前の期比5.2％減の14.4億円になり、27年4月期も前期比17.6％減の11.9億円に減る見通しとなった。3期連続減益になる。 株探ニュース