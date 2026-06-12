ＨＥＲＯＺ [東証Ｓ] が6月12日大引け後(15:30)に決算を発表。26年4月期の連結経常利益は前の期比78.9％増の4億円に伸び、27年4月期も前期比71.6％増の7億円に拡大を見込み、8期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比4.4％増の1.4億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の9.3％→9.5％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース