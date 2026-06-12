12日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数236、値下がり銘柄数305と、値下がりが優勢だった。 個別ではデジタルグリッド、ジーネクスト、ジャパンＭ＆Ａソリューションがストップ高。タスキホールディングス、ジェイグループホールディングス、カラダノート、ムービン・ストラテジック・キャリア、Ｚｅｎｋｅｎなど6銘柄は年初来高値を更新。ＴＫＰ、ＧＥＮＤＡ、タ