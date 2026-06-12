ブロンコビリー [東証Ｐ] が6月12日大引け後(15:30)に配当修正を発表。6月30日割当の1→2の株式分割に伴い、年間配当を従来計画の28円→21円(株式分割前換算では28円)に修正したが、実質配当は変わらない。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、2026年６月30日（火曜日）を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式を１株につき２株の割合をもって分