ＳＣＡＴ [東証Ｓ] が6月12日大引け後(15:35)に決算を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比10.6％増の1億0400万円に伸び、通期計画の2億円に対する進捗率は52.0％に達したものの、5年平均の61.0％を下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結経常利益は前年同期比6.8％減の9600万円に減る計算になる。 直近3ヵ