元「HKT48」でタレントの村重杏奈（27）が12日までに自身のインスタグラムを更新。ノースリーブトップスの接近自撮りショットを投稿した。自身のインスタグラムで「にゃ(=^ェ^=)」とつづった。写真ではノースリーブトップスの接近自撮りショットを投稿した。ネットでは「めっちゃ可愛い」「色気が溢れてる」「最高や！」「美女」「超絶最高」「ベタ惚れ」などの声があがった。