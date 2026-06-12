小室哲哉、MARC PANTHER、KEIKOによる音楽ユニット・globeが8月5日に映像作品『globe tour 1998 “Love again” Remaster Edition』をリリースすることが発表され、ジャケットアートワークも同時に公開された。【写真】スタイル抜群…！鈴木ユリアの全身ショット同作は1998年に開催されたglobeのスタジアムツアーファイナルとなった横浜スタジアム公演を収録したもの。オリジナル盤には収録されていなかった楽曲「Wanderin’ D