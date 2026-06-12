サッカー日本代表MF久保建英（25）が11日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜後9・54）にVTR出演。サッカー元日本代表の内田篤人氏（38）と対談し初戦のオランダ戦について語った。初戦の相手はこれまで通算0勝1分2敗のオランダ。久保は「できれば勝手に相手（オランダ）が引いて（守って）くれればいいなと思う」とイメージを描いた。世界最高峰のリーグで活躍する強力なFW陣を前にするも「大会が始まる前か