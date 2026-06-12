お笑い芸人の小籔千豊が、12日放送のカンテレ・フジテレビ系情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金後1：50）に出演。2日に肺炎のため亡くなった元プロボクサーでタレントのガッツ石松さんを偲んだ【親子写真】ガッツ石松さん、愛娘・鈴木佑季との仲良しショット番組ではガッツ石松さんの死去を伝えるとともに、その功績や人柄を紹介した。プロボクサーとしての偉業はもちろん、バラエティー番組でも活躍したガッツ石松