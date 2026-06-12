フリーアナウンサー石井亮次が12日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）にMCとして生出演。9日に肺炎のため86歳で死去した女優中村玉緒（本名奥村玉緒）さんが出演したCM撮影のエピソードトークをした。番組冒頭で石井が「訃報ですね。中村玉緒さん、86歳、肺炎のため亡くなったことがわかりました」と伝えた。タレントのナジャ・グランディーバが「これ、関西だけなのかな…マロニー、お鍋で食べるんですよ、くずきりみた