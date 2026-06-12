タイで今、SNSを中心に“UFOの着陸地点”か、と話題になっている場所が11日、メディアに公開されました。地元当局は今後、観光資源として活用していきたいとしています。タイの首都バンコクから車でおよそ1時間のパトゥンタニ県。草が茂る道を歩いた先にあるのが、「タイの目」と称される場所。11日、メディアに公開されました。直径100メートルほどの円形状の池。タイでSNSを中心に“UFOの着陸地点”か、と話題になっています。地