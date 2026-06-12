女優の松田るか（30）が12日、インスタグラムを更新。何者かに乗っ取られていたXアカウントを取り戻したことを報告した。松田は先月26日にストーリー機能を使って「どなたか存じませんが、私のTwitter垢用アドレスをどうにかして変えた方がいますね、、、アカウント返してください、、、はぁ〜〜」と呼びかけるとともに、Xのサポート窓口に復旧の申し立てを行ったことを報告。しかしその後も進展はなく、今月5日には「気づかれてる