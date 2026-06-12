韓国の尹錫悦前大統領が非常戒厳を宣言する理由を作るため、北朝鮮へ無人機を飛ばすよう軍に指示したとされる事件で、裁判所は12日、懲役30年の判決を言い渡しました。尹前大統領は、非常戒厳を宣言するおよそ2か月前の2024年10月、軍に対し北朝鮮へ無人機を飛ばすよう指示したとして起訴されています。韓国の裁判所は12日、「非常戒厳を宣言する正当性を確保するため、無人機を飛ばすことで北朝鮮からの攻撃を誘発し、南北間の軍