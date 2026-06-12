元フジテレビのフリーアナウンサー高橋真麻（44）が12日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に生出演。憧れていた恋愛との現実の違いを明かした。この日は、「華の女子御三家SP」として番組が進行。「女子校あるある」として、「漫画みたいな恋に憧れてたっぽい」という質問に雙葉学園出身の高橋は「○」の札を上げ、「やっぱり、あんまり男性と関わる機会もないですし。恋愛といったらドラマとか、漫画でこういう