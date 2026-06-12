伝食は7月16日、「かにファクトリー 甲羅組」を福井県敦賀市にオープンする。これに先立ち、6月16日10時より各種体験メニューの事前予約受付を公式サイトで開始する。玄関前撮影スポット○「かにの殻むき体験」などの事前予約を開始混雑が予想される夏休みシーズンに向けて、公式ホームページにて各種予約の受付を開始する。対象コンテンツは、体験ラボの「初回無料・かにの殻むき体験」と、プレミアム体験ラボの「カット生ずわい