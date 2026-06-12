俳優の中村玉緒さんが9日、肺炎のため亡くなったことが分かった。86歳。12日、所属事務所の長良プロダクションが発表した。中村玉緒さん発表文は、以下の通り。「弊社所属の俳優 中村玉緒(本名：奥村玉緒)が、2026年6月9日(火)、肺炎のため享年 86歳にて永眠いたしました。生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。」○「ガッツ石松さんに続き、中村玉緒さんも...」SNSでは