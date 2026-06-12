バンダイは、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー MEMOREALIZE DATA CARD ユニバース戦士セット」(12,100円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて6月12日16時より予約を受け付けており、2026年12月発送予定。2026年12月発送予定「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー MEMOREALIZE DATA CARD ユニバース戦士セット」(12,100円)「ナンバーワン戦隊ゴジュウ