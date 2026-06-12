6月10・11日の2日間、Kアリーナ横浜でエンターテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents“CEREMONY”」が開催された。豪華アーティストやタレントなどが多数参加するなか、女優で歌手の上白石萌音（もね）も参加。彼女のドレスアップ姿が話題となっている。同セレモニーのスペシャルインタビュー動画に登場した上白石は、衣装やスタイリングについてのポイントを聞かれると、『差し色になればと思いまして、赤を選びまし