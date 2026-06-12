視聴データを独自に取得・分析するREVISIOは12日、各動画サービス(OTT)のコネクテッドTV(CTV)アプリケーションにおける注視度データを用い、人気コンテンツの視られ方を分析した結果を発表した。今回の分析対象は、2026年4月から配信が始まったNetflix『九条の大罪』『地獄に堕ちるわよ』、Prime Video『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』の3作品。注視度は、視聴者の視線がコンテンツに向けられていた時間の比率を示す指標で、