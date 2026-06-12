セレーナ・ゴメスが現地時間6月10日、フォロワー数4億人超を誇るインスタグラムを更新し、夫ベニー・フランコに捧げる写真の数々を投稿。目のやり場に困るラブラブショットをシェアした。【写真】夫ベニーに捧ぐセレーナが大胆ラブラブショットをシェアセレーナは現在、プロデューサーも務めるドラマ『マーダーズ・イン・ビルディング』シーズン6の撮影のため、共演者のスティーブ・マーティンやマーティン・ショートらとと