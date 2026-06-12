鈴木福とあのがダブル主演を務めるドラマ『惡の華（あくのはな）』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時）の第10話が11日深夜に放送され、春日（鈴木）が常磐（中西アルノ）に告白。想定外の結果を迎えると、ネット上には「えっ衝撃」「凄い展開」「まじか!?いや最高かよ」といった反響が巻き起こった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】見つめ合う春日（鈴木福）と常磐（中西アルノ）『惡の華』第