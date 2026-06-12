神奈川県川崎競馬組合は６月１２日、新たなトレーニング・センター候補地を神奈川県横須賀市のワイハート地区とし、地権者や横須賀市などと協議を進めることを発表した。現在、川崎市幸区にある厩舎地区や練習馬場は、老朽化に加え、２０１９年の台風で練習馬場が水没し厩舎地区が浸水寸前になったことがある。そのため、同組合は「施設の安全性と安定した機能の確保」と「強い馬づくりを実現する調教施設の整備」のためトレー