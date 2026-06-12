サッカー北中米Ｗ杯がついに開幕！森保一監督のメモを凝視する長友…長友！？よく見ると顔が違う…。１２日に自身のインスタグラムを更新し、渋谷の「ＭＩＹＡＳＨＩＴＡＰＡＲＫ」を訪れたのは、ものまね芸人のブラボー！橋本。ＭＩＹＡＳＨＩＴＡＰＡＲＫでは、サッカー日本代表の森保監督の等身大フィギュアが登場。ベンチ前でメモを取るおなじみの姿もある。ＤＦ長友佑都のモノマネをしている橋本は、サッカー日本代