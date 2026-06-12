◆女子プロゴルフツアー宮里藍サントリーレディス第２日（１２日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）４１位で出た荒木優奈（Ｓｋｙ）が前半１０番からの５連続を含む８バーディー、ボギーなしの６４をマークして通算１０アンダーでホールアウト。上位に急浮上した。「出だしから２０ヤードのパッティングが入ってくれて、いい流れでスタートできた。絶好調という感じではなくて、気づいたらバーディーがいっぱ