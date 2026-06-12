お笑いコンビ「たくろう」の赤木裕ときむらバンドがテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。昨年のＭ―１優勝を予想していた芸人を明かした。昨年のＭ―１について納言の薄幸が「今年こいつやばいぞみたいな、そういうのあんま無くなかったですか？」と言うと、「（たくろうは）噂にはなってたよね」と返したきむらバンド。赤木が続けて「バッテリィズの寺家さ