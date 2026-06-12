JR芸備線 中国運輸局が12日、存廃などが議論されているJR芸備線について「休日の観光利用向けバスの実証事業」を7月～9月に行うと発表しました。 「休日の観光利用向けバス」は2つの区間があり、JR新見駅から広島県の備後落合駅を走る区間と、備後庄原駅からグリーンフィールド西城を走る区間です。どちらも1日1往復で、2区間は乗り継ぎ可能です。 バスは新見市・庄原市の芸備線沿線地域の道の駅やレ