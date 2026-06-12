今週末の中国地方は、14日(日)の夜に瀬戸内側で雨の降る所があるものの一時的で、日本海側を中心に晴れ間が期待できそうです。また、来週は17日(水)頃から梅雨前線が西日本の南岸へ北上し、中国地方は曇りや雨の天気となるでしょう。梅雨の晴れ間を有効にお使いください。今日12日(金)は天気の急変に注意今日12日(金)の中国地方は晴れている所が多いものの、上空の寒気や日射の影響で大気の状態が不安定となり、雨の降っている所が