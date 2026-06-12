J1の交付総額は14億4000万円、J2・J3の合計は6億2500万円Jリーグは6月12日、2026特別シーズンに開催した明治安田Jリーグ百年構想リーグにおける、クラブ別の賞金と特別助成金が決定したことを発表した。明治安田J1百年構想リーグの賞金と特別助成金の合計は14億4000万円となる。優勝したヴィッセル神戸には、合計2億3100万円が交付される 。次いで、2位の鹿島アントラーズは1億6000万円、3位のセレッソ大阪は1億200万円を獲得