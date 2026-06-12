韓国銀行の申鉉松（シン・ヒョンソン）総裁は12日、追加利上げの可能性を強く示唆した。同日開かれた韓国銀行創立76周年記念式典で、「物価安定に重点を置き、遅くならないように金利を引き上げていく必要がある」と述べた。また、5月の金融通貨委員会以降に発表された経済指標も既存の判断と一致していると説明した。市場では、経済成長率が予想以上に堅調に推移する中、物価や家計債務など金融不均衡への懸念が高まり、韓国銀行