OpenAIのサム・アルトマン最高経営責任者（CEO）が今月中に韓国を訪問する。昨年10月に韓国を訪れて以来、8カ月ぶりとなる。11日、財界によると、アルトマンCEOは15日にサムスン電子の水原（スウォン）デジタルシティで開かれる「DXインサイトトーク」に講演者として参加し、人工知能（AI）を活用した業務革新戦略などをテーマに講演する予定だ。サムスン電子はこの日、社内告知を通じて「外部の生成AIサービスを社内に導入するこ