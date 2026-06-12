回転寿司チェーン「スシロー」と、大人気の都市ファンタジーアクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』が初めてコラボレーション！ゲーム内の都市・新エリー都に出店しているという設定で描き下ろした、登場キャラクターのグッズ付きメニューなどが提供されます☆ スシロー『ゼンレスゾーンゼロ』コラボレーション キャンペーン期間：2026年6月24日（水）〜7月12日（日）販売店舗：全国のスシロー店舗※販売開始以降、