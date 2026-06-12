１０日、梅里斯ダウール族区で選手に手本を見せるホッケーチームのコーチ（手前）。（チチハル＝新華社記者／那宇奇）【新華社チチハル6月12日】中国黒竜江省チチハル市梅里斯ダウール族区は長年、スポーツと教育の融合を深め、地元の少数民族ダウール族の伝統スポーツ「波依闊」（伝統ホッケー）を基盤にホッケー競技の普及を推進してきた。U10、U15など年代別にカテゴリー分けし、体系的に青少年選手を育成。編成したチームは