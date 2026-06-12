一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（CEIPA）とTOYOTA GROUPによる共創プロジェクト「MUSIC WAY PROJECT」の一環として開催されている音楽制作コライティングキャンプ『SONG BRIDGE』。3回目の開催となる『SONG BRIDGE 2026』が9日から11日にかけて行われ、国内外から約40組のクリエイターやアーティストが参加した。今回は音楽マーケットの成長が著しいアジア各国からもアーティストを招き、東京・渋