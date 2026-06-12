NPB(日本野球機構)は12日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第15回中間発表を行いました。外野手部門の阪神・森下翔太選手が両リーグ最速で40万票を突破しました。また、3位にヤクルトの増田珠選手がランクイン、DeNAの度会隆輝選手が4位に後退となっています。抑え部門ではヤクルトのキハダ投手が30万票を突破し独走態勢。巨人のマルティネス投手がDeNAの山粼康晃投手を抜き3位に浮上して