「女子ゴルフ・宮里藍サントリー・レディース・第２日」（１２日、六甲国際ＧＣ＝パー７２）２アンダー、４１位から出た荒木優奈（２０）＝Ｓｋｙ＝が出だし（１０番）からの５連続を含む８バーディー、ノーボギーの６４で回り、通算１０アンダーでホールアウト。午前組終了時点で首位と２打差の２位と大きく順位を上げた。１０番で２０ヤードの３打目を直接放り込んで波に乗ると、１１番は５メートル、１２番は３メートルな