俳優の藤田朋子さんが自身のインスタグラムを更新。６月９日に肺炎のため８６歳で亡くなった中村玉緒さんの訃報を受け、想いを綴りました。【写真を見る】【 中村玉緒さん 死去 】藤田朋子さんが追悼「玉緒さん勝さんやがんちゃんのところへ行ってしまった」2ショット写真を添えて藤田さんは、「玉緒さん勝さんやがんちゃんのところへ行ってしまった」「玉緒さんさようなら」と綴り、中村玉緒さんとの2ショット写真を添