NTTドコモは、クレジットカード「dカード」の「Google Pay」への対応を開始した。 「Google Pay」は、Androidスマートフォンやスマートウォッチで店頭やオンラインの支払いに使える決済サービス。「Google ウォレット」に「dカード」を登録することで、全国のVisa・Mastercardのタッチ決済対応店舗や公共交通機関のほか、「Google Pay」に対応するWebサイト・アプリの支払いに利用で