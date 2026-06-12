タレントの堀ちえみが11日に自身のアメブロを更新。“推し”であるアイドルデュオ・ROIROMと遭遇したことを報告した。この日、堀は「昨日の豊川稲荷の祈願の時、あんみつ食べ終わり、お店を出てすぐの駐車場で…ナント！！！推しと遭遇」と明かし、そのユニットについて「歌唱力も素晴らしく、ダンスも素敵で、そして美しい」と紹介した。続けて、普段から自身がミュージックビデオなどをよく観ていた影響で夫・尼子勝紀さんもファ