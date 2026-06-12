夫婦YouTuber・りゅなりさのInstagramアカウントは6月11日、投稿を更新。娘との水族館ショットを公開しました。【写真】りゅなりさ＆娘が水族館へ「カメラ目線でクリクリお目目の笑顔」同アカウントは「うさちゃん初めての水族館」とつづり、7枚の写真を投稿。夫のりゅななさん、妻のりぃちゃん、娘のスリーショットです。娘はりぃちゃんに抱っこされたり、ベビーカーに乗ったりしています。家族の仲むつまじい様子がほほ笑ましい