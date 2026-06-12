数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、エールの「べびぱんだ」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。「べびぱんだ」が見逃せない！エールから2026年6月に発売される「べびぱんだ」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。愛く