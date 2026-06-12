「ピザポテト 明太マヨ風味」カルビーは、濃厚とろ〜りチーズ（チーズ味フレーク使用）とスパイスが効いたピザソースがくせになる厚切りポテトチップス「ピザポテト」シリーズから、ピリッと辛い明太子マヨネーズピザの味わいを再現した「ピザポテト 明太マヨ風味」を6月22日から全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では、6月29日から期間限定発売する。「ピザポテト」は、ポテトチ